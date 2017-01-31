Украина инициирует срочные дебаты в Совбезе ООН по Авдеевке – Арьев

Также, по его словам, сейчас, нужна вербальная позиция Совета Европы, от генсекретаря Ягланда и президента ПАСЕ Педра Аграмунта

Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации в Авдеевке Донецкой области, а соответствующая резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) может быть принята примерно в марте-апреле, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Мы видим, что сейчас миссия ОБСЕ срочно созывает совещание по поводу ситуации, которая сложилась в Авдеевке. Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Совет Европы, Парламентская Ассамблея, которая и в октябре, и на последней сессии требует соблюдения выполнения Минских соглашений от всех сторон, международное сообщество должно отреагировать на то, что происходит. Это явное нарушение Минских соглашений", – заявил Арьев.

Кроме того, по словам нардепа, если ПАСЕ в каждой резолюции настаивает на выполнении Минских соглашений в полном объеме, то также должна сделать призыв к российской стороне, которая контролирует боевиков и отправляет на Донбасс своих наемников.

"Мы видим сейчас на странице ПАСЕ соболезнования Педра Аграмунта о жертвах атаки в Алеппо, но мы не видим никакой реакции на грубое нарушение перемирия на Донбассе", – сказал Арьев.

Он отметил, что резолюция о ситуации в Авдеевке может быть принята только на следующей сессии ПАСЕ, которая должна быть в апреле, или во время заседания постоянного комитета, который будет проходить в марте.

"Возможно, это будет быстрее до той даты... Сейчас, нужна вербальная позиция Совета Европы, от генсекретаря Ягланда и президента ПАСЕ Педра Аграмунта, для того, чтобы они показали и подтвердили свою приверженность мирному процессу, которую они постоянно декларируют", – отметил Арьев.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

В ГСЧС Донецкой области заявили, что завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки, которое страдает от обстрелов.