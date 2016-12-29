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Украина передала боевикам 15 пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7844/48_main.1483027443.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/48_tn.1483027443.jpg Донбасс Процесс передачи пленников проходил в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки

Украина передала боевикам 15 пленных

Сегодня, 17:59

Процесс передачи пленников проходил в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки

Передача пленных. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Передача пленных. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Сегодня на Донбассе состоялась передача 15 военнопленных боевиков представителям т. н. "ДНР" и "ЛНР", сообщает РИА Новости.

Процесс передачи пленников проходил в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки, который встречала самопровозглашенный "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Ранее она отмечала, что в список 15 лиц входят шесть женщин. Также она напомнила, что галвным требованием было наличие у пленников при себе актов помилования.

Напомним, 27 декабря состоялась передача двух пленных женщин, которые удерживались боевиками в "ДНР". Украинская сторона считает, что выдача двух пленных поможет ускорить весь процесс по освобождению заложников. Ранее главари "ДНР/ЛНР" заявляли, что готовы передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов назвал аферой передачу боевиками двух пленных женщин украинской стороне. Он считает, что боевики пытаются сорвать переговорный процесс по обмену пленными.
Донбасс, передача, боевики, омбудсмен, пленные, ДНР, ЛНР

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