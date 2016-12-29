Украина передала боевикам 15 пленных

Сегодня на Донбассе состоялась передача 15 военнопленных боевиков представителям т. н. "ДНР" и "ЛНР", сообщает РИА Новости.

Процесс передачи пленников проходил в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки, который встречала самопровозглашенный "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Ранее она отмечала, что в список 15 лиц входят шесть женщин. Также она напомнила, что галвным требованием было наличие у пленников при себе актов помилования.

Напомним, 27 декабря состоялась передача двух пленных женщин, которые удерживались боевиками в "ДНР". Украинская сторона считает, что выдача двух пленных поможет ускорить весь процесс по освобождению заложников. Ранее главари "ДНР/ЛНР" заявляли, что готовы передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов назвал аферой передачу боевиками двух пленных женщин украинской стороне. Он считает, что боевики пытаются сорвать переговорный процесс по обмену пленными.