Украина подготовила для боевиков счета по задолженности за воду
Для погашения долга создано предприятие "Источник новой жизни"
Для погашения огромной задолженности за водоснабжение со стороны так называемой "ЛНР", в рамках правового поля Украины создано предприятие "Источник новой жизни". Об этом на Facebook по итогам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает телеканал "112 Украина".
"Благодаря этому будут решаться вопросы погашения задолженности ОРЛО за поставленную воду в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Однако от ОРЛО договор до сих пор не подписан", заявила Олифер.
Напомним, в начале октября Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение, что оплатит счета за октябрь и ноябрь, чтобы люди не остались без воды, а у Киева и представителей "республик" было время договориться и решить вопрос. С 1 декабря МККК не будет платить за электроэнергию, и 600 тыс. жителей по обе линии столкновения рискуют остаться отрезанными от водоснабжения. В связи с этим МККК призывает членов Трехсторонней контактной группы в Минске принять срочные меры по решению проблемы по уплате за электричество, которое питает водонапорные станции региона.
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