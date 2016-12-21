Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Украина подготовила для боевиков счета по задолженности за воду http://www.segodnya.ua/img/article/7817/74_main.1482344685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/74_tn.1482344685.jpg Донбасс Для погашения долга создано предприятие "Источник новой жизни"

Украина подготовила для боевиков счета по задолженности за воду

Вчера, 20:24

Для погашения долга создано предприятие "Источник новой жизни"

Украина подготовила для боевиков счета по задолженности за воду
Украина подготовила для боевиков счета по задолженности за воду

Для погашения огромной задолженности за водоснабжение со стороны так называемой "ЛНР", в рамках правового поля Украины создано предприятие "Источник новой жизни". Об этом на Facebook по итогам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает телеканал "112 Украина".

"Благодаря этому будут решаться вопросы погашения задолженности ОРЛО за поставленную воду в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Однако от ОРЛО договор до сих пор не подписан", заявила Олифер.

Напомним, в начале октября Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение, что оплатит счета за октябрь и ноябрь, чтобы люди не остались без воды, а у Киева и представителей "республик" было время договориться и решить вопрос. С 1 декабря МККК не будет платить за электроэнергию, и 600 тыс. жителей по обе линии столкновения рискуют остаться отрезанными от водоснабжения. В связи с этим МККК призывает членов Трехсторонней контактной группы в Минске принять срочные меры по решению проблемы по уплате за электричество, которое питает водонапорные станции региона.
Украина, предприятие, люди, станции, комитет, вопрос, вопросы, меры, счета, источник, МККК, Олифер, связи
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Украина подготовила для боевиков счета по задолженности за воду". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Представители Трехсторонней контактнойгруппы в Минске. Фото: Facebook

В Минске стартовали переговоры Трехсторонней контактной группы

Вчера, 13:29

Стороны снова обсудят вопрос обмена пленными, а также будет затронута эскалация ситуации на востоке Украины

Донбасс

Леонид Кучма. Фото: соцсети

Кучма назвал виновных за эскалацию на Светлодарской дуге

19 Декабря, 14:08

По его словам, украинская сторона возмущена грубым нарушением минских договоренностей

Политика

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Олифер: Савченко и главарей "ДНР" и "ЛНР" в Минск никто не звал

12 Декабря, 16:01

Встреча нардепа с лидерами боевиков прошла не в формате минских переговоров, так как их участие не планировалось

Политика

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Россия и боевики готовы к переговорам с Украиной по заложникам - Лавров

9 Декабря, 15:25

При этом глава МИД России обвинил Киев в "капризах" и нежелании идти на контакт с представителями ОРДО

Политика

В Минске завершилась встреча Контактной группы. Фото: novostimira.net

В Минске завершились переговоры Контактной группы: итоги встречи

7 Декабря, 17:46

Украина настаивает на демилитаризации Дебальцево и требует от боевиков выполнять рамочное соглашение

Украина

Леонид Кучма

Заложники, водоснабжение и КПВВ "Золотое": Главные темы и итоги очередного раунда Минска

23 Ноября, 20:20

Дарья Олифер и Ирина Геращенко рассказали об основных вопросах, которые поднимались в ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.