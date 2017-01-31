Украина продолжает политику мирного урегулирования на Донбассе – Полторак

По его словам, после почти трех лет войны Украина четко понимает, что основным залогом независимости и территориальной целостности являются Вооруженные Силы

Несмотря на обострение ситуации, Украина продолжает политику мирного урегулирования на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

"Мы четко осознаем источник имеющихся угроз и, после почти трех лет войны, понимаем, что основным залогом независимости и территориальной целостности Украины являются мощные и современные Вооруженные Силы", – отметил Степан Полторак.

Напомним, президент Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.