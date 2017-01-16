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Украинец вез в оккупированный Донецк более 200 килограмм колбасы в бензобаке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/98_main.1484575974.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/98_tn.1484575974.jpg Донбасс Водителя-нарушителя выдало нервное поведение, пограничники провели ревизию

Украинец вез в оккупированный Донецк более 200 килограмм колбасы в бензобаке (видео)

Сегодня, 16:09

Водителя-нарушителя выдало нервное поведение, пограничники провели ревизию


Украинец пытался в автомобиле провезти в оккупированный Донецк более 200 килограмм колбасных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Нарушителя остановили на контрольном пункте въезда – выезда "Майорск" пограничники Краматорского отряда.

"При осмотре автомобиля марки "ВАЗ" пограничники заметили нервное поведение водителя, в связи с чем инициировали проведение углубленного осмотра автомобиля. Во время проверки бензобака пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов", – говорится в сообщении.

Ежедневно пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины, военные и таможенники задерживают сотни килограмм грузов, которые пытаются попасть на неконтролируемые территории Донбасса различными путями. Туда везут все – от одеял до сигарет, от детских игрушек до зубных имплантатов. Довозят не всегда, пограничники начеку. Впрочем, стопроцентная блокада и полное перекрытие всех торговых потоков с подконтрольных территорий оккупированным городам не грозит.
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Источник:

"Сегодня"

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