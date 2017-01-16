Украинская сторона настаивает на возвращении Дебальцево под контроль Киева – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Об этом написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной", – сообщила она.

По ее словам, украинская сторона настаивает на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе и на выходе на линию разграничения от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево.

Как написала Олифер, решение блока вопросов по безопасности – ключевая составляющая всего Минского процесса.

"Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, – в ОРДЛО выборов быть не может", – говорится в ее сообщении.

Стороны также договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников.