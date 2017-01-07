Украинские бойцы пожелали боевикам "отправиться к Мотороле" (видео)

Украинские десантники из 25-й ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады), находясь на позициях под Донецком, дозвонились в прямой эфир радиостанции, в программу по заявкам. Утверждается, что это радиостанция "Комета" в оккупированном Донецке. Боец "25-ки" с позывным "Кузьмич" заказал песню "Синева" и в прямом эфире передал "привет" противнику.

"Желаю отправиться к "Мотороле". Слава Украине. Донецк будет свободным!" – произносит "Кузьмич" в конце.

Реакция радиоведущих осталась неизвестной как и то, поставили ли они в эфире заказанную песню.