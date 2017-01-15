Украинские силовики на Донбассе взяли в плен боевиков

Украинские силовики задержали трех боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области

Так, рассказали правоохранители, 45-летний житель Константиновского района приехал в оккупированный Донецк в ноябре 2014 года. На подъезде к городу, во время проверки на блокпосте "ДНР" в Ясиноватой, боевики всех мужчин вывели из автобуса и предложили вступить в свои ряды.

"Константиновец был единственным, кто согласился. В оккупированном Донецке новобранцу выдали автомат и поставили охранять базу "Востока", нес он службу и на блокпосте. За это обещали платить 2,5 тысячи гривен. Но все пошло не так, как рассчитывал наемник.

Во время одного из боев под Авдеевкой боевика контузило, а после лечения в госпитале он решил не возвращаться в бандформирование. Мужчина вернулся в Константиновку, где устроился на местное предприятие, думая, что о криминальном прошлом никто не узнает.



"Еще один бывший боевик прятался под видом мирного жителя. 24-летний житель Новолуганского присоединился к боевикам в июне 2014 года. Он "нес службу" на блокпосту, расположенном вблизи с. Луганское, тогда еще Артемовского района, где осуществлял незаконный досмотр автотранспорта и граждан. Новобранец обеспечивал вооруженную защиту блокпоста с автоматом Калашникова в руках", – отметили в полиции.

Но уже через две недели боевик стал свидетелем того, как оружием, которое он получал на дежурство, били прикладом по голове ни в чем не повинных мирных граждан. Тогда он понял, что ошибся с выбором "профессии" и покинул ряды противника.

"Аналогичная биография и у 27-летнего жителя Лимана, который в мае 2014 дежурил на блокпосте на перекрестке автодорог Красный Лиман Северский-Ямполь-Кривая Лука. Бывшим боевикам грозит до 8 лет лишения свободы", – заключили в полиции.