Украинские спецслужбы поймали боевика-дезертира из "ДНР"

Мужчина "служил" в одном из артиллерийских подразделений боевиков, которое долго обстреливало силы АТО и мирных жителей Марьинки

В Донецкой области силовики задержали "артиллериста" боевиков т.н. "ДНР".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Во время встречи, по словам боевика, участвовал человек, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом. Он предложил "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов за 50 тысяч рублей в месяц. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что именно это подразделение длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки", – информируют в СБУ.

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По словам задержанного, офицерский состав подразделения боевиков в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщики огня были россияне, одетые в военную полевую форму Вооруженных сил РФ с офицерскими знаками различия.

Само подразделение, по словам задержанного, было оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в РФ. Рядовые боевики из числа местных жителей Донбасса не имели вообще никакого снаряжения и формы.

В октябре 2016 года, опасаясь за свою жизнь, боевик "дезертировал" из бандформирования и скрывался. Оперативники СБУ задержали злоумышленника, когда он решил вернуться домой на подконтрольную украинской власти территорию.

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Мужчина находится под стражей.

Напомним, боевик из Донецка сбежал на заработки в Мариуполь.