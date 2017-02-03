Украинские танки не участвуют в боях – военные

Сегодня, 17:39

Штаб опроверг подведение техники к линии разграничения

Военные опровергли информацию о танках. Фото: AFP
Военные опровергли информацию о танках. Фото: AFP

Танки находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не участвуют. Об этом сообщили в Штабе военной операции.

"Бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону", – пояснили военные.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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