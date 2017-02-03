Украинские танки не участвуют в боях – военные

Танки находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не участвуют. Об этом сообщили в Штабе военной операции.

"Бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону", – пояснили военные.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных.