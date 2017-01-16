Украинские военные нанесли урон боевикам

У противника много убитых и раненых

На Донбассе зафиксированы очередные потери противника. Об этом сегодня сообщил спикре Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, за минувшую неделю боевики потеряли семь человек убитыми и 14 ранеными. Мотузяник отметил, что наиболее горячей точкой остается Мариупольское направление.

"Боевики нарушают режим тишины по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и пушки. Основные горячие точки, как и раньше, – Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. Украинские войска ведут интенсивный огонь", – пояснил спикер Минобороны.

Напомним, на Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом.