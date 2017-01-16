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Украинские военные нанесли урон боевикам http://www.segodnya.ua/img/article/7886/9_main.1484564990.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/9_tn.1484564990.jpg Донбасс У противника много убитых и раненых

Украинские военные нанесли урон боевикам

Сегодня, 13:07

У противника много убитых и раненых

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

На Донбассе зафиксированы очередные потери противника. Об этом сегодня сообщил спикре Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, за минувшую неделю боевики потеряли семь человек убитыми и 14 ранеными. Мотузяник отметил, что наиболее горячей точкой остается Мариупольское направление.

"Боевики нарушают режим тишины по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и пушки. Основные горячие точки, как и раньше, – Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. Украинские войска ведут интенсивный огонь", – пояснил спикер Минобороны.

Напомним, на Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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