Украинские военные под Донецком нанесли боевикам серьезный урон

В зоне военного конфликта на востоке Украины обострилась обстановка. Боевики увеличили количество обстрелов позиций украинских военных. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, только на одном участке фронта – на границе Донецка и соседней Авдеевки, боевики потеряли 15 человек убитыми, еще 24 – получили ранения.

"Несмотря на значительные потери среди личного состава 11 отдельного мотострелкового полка, командование умышленно скрывает информацию с целью недопущения снижения морально-психологического состояния в подчиненных подразделениях оккупационных войск", – говорится в сообщении силовиков.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.