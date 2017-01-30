Украинские военные под Донецком нанесли боевикам серьезный урон

Сегодня, 11:18

У противника зафиксированы десятки убитых и раненых

Военные нанесли урон боевикам. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Военные нанесли урон боевикам. Фото: Союз "Народная память"

В зоне военного конфликта на востоке Украины обострилась обстановка. Боевики увеличили количество обстрелов позиций украинских военных. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, только на одном участке фронта – на границе Донецка и соседней Авдеевки, боевики потеряли 15 человек убитыми, еще 24 – получили ранения.

"Несмотря на значительные потери среди личного состава 11 отдельного мотострелкового полка, командование умышленно скрывает информацию с целью недопущения снижения морально-психологического состояния в подчиненных подразделениях оккупационных войск", – говорится в сообщении силовиков.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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