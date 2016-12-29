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Украинские военные понесли потери на Донбассе – Матюхин http://www.segodnya.ua/img/article/7841/66_main.1482996519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/66_tn.1482996519.jpg Донбасс На донецком направлении все обстрелы велись из гранатометов, стрелкового оружия. Отмечается, что тяжелого вооружения боевики не применяли

Украинские военные понесли потери на Донбассе – Матюхин

Сегодня, 09:28

На донецком направлении все обстрелы велись из гранатометов, стрелкового оружия. Отмечается, что тяжелого вооружения боевики не применяли

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшие сутки в зоне военного конфликта на Донбассе погибли украинские военные. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба операции Леонид Матюхин.

"В районе Крутой Балки произошло боестолкновение. С нашей стороны есть потери", – сказал он, не уточнив их количество.

С начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков НВФ.

"На мариупольском (направлении – Ред.) из гранатометов и стрелкового оружия (были обстреляны – Ред.) Павлополь, Гнутово и Водяное. В районе Гнутово также вел огонь снайпер. На донецком направлении с тех же видов вооружения – в районе Луганского, Троицкого, Авдеевки и Крутой Балки. Все обстрелы были из гранатометов, стрелкового оружия. Пока что тяжелого вооружения боевики не применяли", – сообщил спикер штаба.

Напомним, в зоне военного конфликта на востоке Украины боевики скрывают потери российских граждан и тайно вывозят их на родину. В украинской разведке сообщают, что для транспортировки убитых российских военнослужащих на территорию РФ используется так называемые "гуманитарные конвои".
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