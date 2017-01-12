Украинские военные понесли серьезные потери

За минувшие сутки есть погибший и раненые

Украинские военные вновь понесли потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, за минувшие сутки один боец погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, отметили в Штабе, еще один военнослужащий за минувшие сутки был травмирован.

Напомним, украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой.