Украинские военные понесли серьезные потери
За минувшие сутки есть погибший и раненые
Украинские военные вновь понесли потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.
По данным ведомства, за минувшие сутки один боец погиб, еще четверо получили ранения.
Кроме того, отметили в Штабе, еще один военнослужащий за минувшие сутки был травмирован.
Напомним, украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой.
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