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Украинские военные понесли серьезные потери http://www.segodnya.ua/img/article/7874/79_main.1484206951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/79_tn.1484206951.jpg Донбасс За минувшие сутки есть погибший и раненые

Украинские военные понесли серьезные потери

Сегодня, 09:39

За минувшие сутки есть погибший и раненые

Военные несут потери. Фото: AFP
Военные несут потери. Фото: AFP

Украинские военные вновь понесли потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, за минувшие сутки один боец погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, отметили в Штабе, еще один военнослужащий за минувшие сутки был травмирован.

Напомним, украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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