Украинские военные понесли серьезные потери

Двое бойцов погибли, еще 20 украинских военных получили ранения и травмы

В результате боев на Донбассе двое украинских военных погибли, еще 20 защитников получили ранения и травмы.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий, к сожалению, двое украинских военнослужащих погибли, 14 наших бойцов получили ранения, шестеро получили боевые травмы. Оба погибших воина – это солдат и офицер. Погибли, отбивая одно из вчерашних утренних наступлений в районе Авдеевки", – сообщили спикер Минобороны.

Мотузяник отметил, что один военнослужащий был ранен под Попасной (Луганская область), еще четверо бойцов получили ранения у шахты "Бутовка" во время жестокого обстрела врага из пушек и минометов. Остальные военные были ранены и травмированы под Авдеевкой.

Напомним, сегодня в Марьинке, в результате обстрелов боевиков, загорелись некоторые здания, а в школах приостановили занятия.

Кроме того, около 11.30, из-за обстрелов боевиков пострадала женщина 1961 года рождения.



