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Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге http://www.segodnya.ua/img/article/7822/58_main.1482445713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/58_tn.1482445713.jpg Донбасс Комбриг впервые прокомментировал взятие военными новых позиций на Светлодарской дуге  

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Сегодня, 00:26

Комбриг впервые прокомментировал взятие военными новых позиций на Светлодарской дуге

 

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге , фото Подробности
Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге , фото Подробности

Комбриг бойцов, которые заняли укрепления боевиков в минувшие выходные на Светлодарской дуге, впервые прокомментировал ситуацию.

Он высоко оценил действия подчиненных и опроверг слухи о том, что удерживать занятые позиции нет смысла, говорится в сюжете ТСН.

"Абсолютно выгодные позиции! Поверьте, что никто не удерживает позиции, которые не нужны. Из того леса, он является господствующей высотой, велся огонь по нашим позициям, которые для нас невыгодны. И мы постоянно там несли потери. Посмотрите статистику: там постоянно были трехсотые, двухсотые – это было периодически через день-два. У нас сейчас потери, но мы уже взяли те позиции, с которых они нас постоянно беспокоили", – говорит командир бригады Владимир Горбатюк.

Как сообщалось, накануне украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.
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