Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Комбриг бойцов, которые заняли укрепления боевиков в минувшие выходные на Светлодарской дуге, впервые прокомментировал ситуацию.

Он высоко оценил действия подчиненных и опроверг слухи о том, что удерживать занятые позиции нет смысла, говорится в сюжете ТСН.

"Абсолютно выгодные позиции! Поверьте, что никто не удерживает позиции, которые не нужны. Из того леса, он является господствующей высотой, велся огонь по нашим позициям, которые для нас невыгодны. И мы постоянно там несли потери. Посмотрите статистику: там постоянно были трехсотые, двухсотые – это было периодически через день-два. У нас сейчас потери, но мы уже взяли те позиции, с которых они нас постоянно беспокоили", – говорит командир бригады Владимир Горбатюк.

Как сообщалось, накануне украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.



