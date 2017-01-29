Украинские военные заняли стратегический пост в районе Авдеевки – Полторак

Украинские военные перешли в наступление в районе Авдеевки. Об этом сегодня, 29 января, заявил министр обороны Украины Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба МО.

"Сегодня существует серьезное обострение в районе Авдеевки: утром начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных Сил, а на второй – наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение", – пояснил Полторак.

К сожалению, отметил министр, среди украинских военнослужащих есть потери.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.