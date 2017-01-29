Украинские войска на Донбассе переведены в повышенную боевую готовность – МОУ

Сегодня, 13:18

Сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в Авдеевке

Ситуация в Авдеевской промзоне остается напряженной. Фото: AFP
Ситуация в Авдеевской промзоне остается напряженной. Фото: AFP

Спикер Минобороны по вопросам военной операции на Донбассе заявил, что Украинские войска по всей линии фронта на Донбассе переведены в повышенную боевую готовность из-за обострения обстановки в районе Авдеевки.

"По состоянию на сейчас ситуация в Авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции со всего наличного вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает", – сообщил он.

"Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы встретить врага огнем", – подчеркнул Мотузяник.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
украинские войска, На Донбассе

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