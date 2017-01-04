Украинских военных обстреляли из БМП и гранатометов: двое бойцов ранены

Противник вел огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов, также стреляли снайперы

За прошедшие сутки, 3 января, боевики 39 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате двое бойцов были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба военной операции.

"Всего за минувшие сутки произошло 39 обстрелов. Двое наших военнослужащих получили ранения", – отмечают в Минобороны.

На Мариупольском направлении из минометов противник вел огонь по Широкино. Кроме того из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно обстреливали Широкино, Павлополь, Марьинку и Водяное. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

С гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении с 82 миллиметровых минометов обстреляли Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь позициям ВСУ в районе Майорская, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.