Украинских военных обстреляли из БМП и гранатометов: двое бойцов ранены
Противник вел огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов, также стреляли снайперы
За прошедшие сутки, 3 января, боевики 39 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате двое бойцов были ранены.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба военной операции.
"Всего за минувшие сутки произошло 39 обстрелов. Двое наших военнослужащих получили ранения", – отмечают в Минобороны.
На Мариупольском направлении из минометов противник вел огонь по Широкино. Кроме того из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно обстреливали Широкино, Павлополь, Марьинку и Водяное. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.
С гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.
На Донецком направлении с 82 миллиметровых минометов обстреляли Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь позициям ВСУ в районе Майорская, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.
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