Украинским спецслужбам сдалась соратница боевиков

Жительница Донецкой области вернулась к мирной жизни благодаря программе СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что женщина из-за финансовых проблем и отсутствия постоянной работы присоединилась к противнику в 2014 году.

"Она готовила еду, обустраивала быт боевиков в Славянске. За выполненную работу получала еду и одежду. После освобождения города вместе с боевиками переехала в Донецк. Через некоторое время, осознав преступность своих действий и аморальный образ жизни боевиков, основная часть из которых имели судимости, она вернулась на подконтрольные украинской власти территории, скрываясь от правоохранительных органов", – пояснили в СБУ.

В январе текущего года женщина узнала о программе СБУ "Тебя ждут дома" и решила воспользоваться ею. Она также призвала тех, кто еще находится в составе т.н. "ЛНР / ДНР", не бояться, сложить оружие и возвращаться к своим женам, детям и родителям.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.