Украинский алкоголь вызвал ажиотаж на оккупированных территориях Донбасса

Усиление блокады Донбасса: мнения экспертов и местных жителей

В любом "отжатом" супермаркете можно найти и отечественные колбасы, и сыры, и соусы, и мясные продукты, и консервы. В аптеках первый вопрос "Лекарство какого производства?"