Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Украинский алкоголь вызвал ажиотаж на оккупированных территориях Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7830/99_main.1482747158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/99_tn.1482747158.jpg Донбасс "Новинки" появились сразу в нескольких подконтрольных боевикам городах

Украинский алкоголь вызвал ажиотаж на оккупированных территориях Донбасса

Сегодня, 12:10

"Новинки" появились сразу в нескольких подконтрольных боевикам городах

На оккупированных территориях - неожиданный ажиотаж. Фото: AFP
На оккупированных территориях - неожиданный ажиотаж. Фото: AFP

Сразу в нескольких городах самопровозглашенной "ДНР" в ряде магазинов в преддверии новогодних праздников появились крупные партии алкогольных напитков. Как сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук, речь идет об изготовленных на неоккупированных территориях водке, ликерах, шампанском, и нескольких сортах вина.

"Среди покупателей появление данных товаров вызвало ажиотаж. Каналы поступления данной продукции неизвестны", – констатирует эксперт.

Напомним, боевики перебрасывают бронетехнику и личный состав в район Светлодарской дуги.
водка, супермаркет, ажиотаж, поступления, ДНР
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Украинский алкоголь вызвал ажиотаж на оккупированных территориях Донбасса". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

После встречи с главарями "Л/ДНР" Савченко допросили в СБУ

Сегодня, 10:00

Глава ведомства против того, чтобы народные депутаты встречались с боевиками, однако не может этого запретить

Донбасс

Владислав Сурков. Фото: AFP

Сурков пообещал взять "Л/ДНР" в Россию через 1,5 года - ИС

23 Декабря, 17:45

На оккупированных территориях прошло совещание

Донбасс

Боевики спиваются. Фото: AFP

Российские командиры не могут справиться с пьянством боевиков

23 Декабря, 16:15

На оккупированных территориях процветает алкобеспредел

Донбасс

Очередь на Донбассе. Фото: AFP

Усиление блокады Донбасса: мнения экспертов и местных жителей

23 Декабря, 07:52

В любом "отжатом" супермаркете можно найти и отечественные колбасы, и сыры, и соусы, и мясные продукты, и консервы. В аптеках первый вопрос "Лекарство какого производства?"

Политика

Борислав Береза , фото hyser.com.ua

Вместо Савченко Украину в ПАСЕ будет представлять Борислав Береза - нардеп

22 Декабря, 22:53

Пока непонятно, кто будет заместителем данного нардепа

Политика

Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Савченко о главарях боевиков: Они измучены, устали от войны и жалеют о ее начале

22 Декабря, 18:02

Нардеп назвала Захарченко и Плотницкого "умными людьми, которые очень трезво оценивают ситуацию"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.