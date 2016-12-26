Украинский алкоголь вызвал ажиотаж на оккупированных территориях Донбасса
"Новинки" появились сразу в нескольких подконтрольных боевикам городах
Сразу в нескольких городах самопровозглашенной "ДНР" в ряде магазинов в преддверии новогодних праздников появились крупные партии алкогольных напитков. Как сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук, речь идет об изготовленных на неоккупированных территориях водке, ликерах, шампанском, и нескольких сортах вина.
"Среди покупателей появление данных товаров вызвало ажиотаж. Каналы поступления данной продукции неизвестны", – констатирует эксперт.
Напомним, боевики перебрасывают бронетехнику и личный состав в район Светлодарской дуги.
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