Украинский боец погиб в результате обстрела боевиками "Шахты Бутовка" – Штаб

Всего с начала суток зафиксировано 52 вражеских обстрела

В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта "Шахта Бутовка", во время которого противник применял минометы калибра 120 мм и 82мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, сообщает пресс-центр Штаба по руководству военной операцией на Донбассе на своей странице в Фейсбук в среду ночью.

"Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, продолжают нарушать режим "тишины", применяя в том числе тяжелое вооружение", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что с начала суток зафиксировано применение противником минометов калибра 120 миллиметров во время обстрелов украинских позиций вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное, "Шахта Бутовка". Из минометов калибра 82 мм противник обстрелял позиции вблизи населенных пунктов Водяное, "Шахта Бутовка", Марьинка, Авдеевка.

Всего с начала суток зафиксировано 52 вражеских обстрела.