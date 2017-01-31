Украинский дипломат в ООН призвал РФ прекратить обстрелы Авдеевки

Сегодня, 09:35

Постпред Украины обратился с письмом к генсеку ООН из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке

Ельченко обратился в ООН из-за Авдеевки. Фото AFP
Ельченко обратился в ООН из-за Авдеевки. Фото AFP

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке в связи с обстрелами. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

"Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня", – говорится в сообщении представительства Украины при ООН.

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Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Напомним, из-за ситуации в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Также президент поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке из-за обстрелов боевиков Совет безопасности ООН и ОБСЕ.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Как заявлял Жебривский, в Авдеевке из-за сложившейся чрезвычайной ситуации температура в жилых домах продолжает снижаться.
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"Сегодня"

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