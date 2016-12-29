Украинский генерал рассказал, применит ли Путин авиацию на Донбассе
На границе с Россией украинские военные должны создать мощную группировку зенитно-ракетных войск, считает военачальник
От россиян вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, если конфликт на Донбассе будет разрастаться, поэтому украинскому военному руководству нужно задуматься над укреплением противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Обозревателя" рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.
По его словам, если у Путина не будет получаться добиться своих целей имеющимися на Донбассе средствами, в ход может пойти и авиация.
"Это очень тяжелый вопрос, и он требует очень большого внимания. Если сейчас мы более или менее укрепили оборону, то, что касается применения авиации, это очень сложный вопрос. Если агрессия пойдет дальше, если конфликт будет разрастаться… Я не буду говорить о данной ситуации, но я, как военный человек, понимаю: если какие-то средства исчерпали себя и не дают возможности победить противника, то руководство начинает применять другие средства и силы, чтобы подавить противника. Это естественно", – так прокомментировал Уманец вопрос, будет ли на Донбассе применена Россией авиация.
По его мнению, украинское военное руководство должно задуматься об усилении противовоздушной обороны Украины.
На границе с Россией должно быть создано поле, где не мог бы пролететь даже беспилотник, а также мощная группировка зенитно-ракетных войск, чтобы пресекать любые попытки противника наносить удары по нашим городам, по нашему государству, по нашим людям", – считает генерал.
Напомним, как рассказывал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, Россия может пойти в масштабное наступление в Украине, если украинская сторона нарушит перемирие на Донбассе. Он предвидел, что в ход пойдет российская авиация и тяжелые ракетные системы, что позволит захватить Украину.
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