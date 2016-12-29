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Украинский генерал рассказал, применит ли Путин авиацию на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7843/60_main.1483016502.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/60_tn.1483016502.jpg Донбасс На границе с Россией украинские военные должны создать мощную группировку зенитно-ракетных войск, считает военачальник

Украинский генерал рассказал, применит ли Путин авиацию на Донбассе

Сегодня, 14:57

На границе с Россией украинские военные должны создать мощную группировку зенитно-ракетных войск, считает военачальник

Российская авиация. Фото: rusvesna.su
Российская авиация. Фото: rusvesna.su

От россиян вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, если конфликт на Донбассе будет разрастаться, поэтому украинскому военному руководству нужно задуматься над укреплением противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Обозревателя" рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

По его словам, если у Путина не будет получаться добиться своих целей имеющимися на Донбассе средствами, в ход может пойти и авиация.

"Это очень тяжелый вопрос, и он требует очень большого внимания. Если сейчас мы более или менее укрепили оборону, то, что касается применения авиации, это очень сложный вопрос. Если агрессия пойдет дальше, если конфликт будет разрастаться… Я не буду говорить о данной ситуации, но я, как военный человек, понимаю: если какие-то средства исчерпали себя и не дают возможности победить противника, то руководство начинает применять другие средства и силы, чтобы подавить противника. Это естественно", – так прокомментировал Уманец вопрос, будет ли на Донбассе применена Россией авиация.

По его мнению, украинское военное руководство должно задуматься об усилении противовоздушной обороны Украины.

На границе с Россией должно быть создано поле, где не мог бы пролететь даже беспилотник, а также мощная группировка зенитно-ракетных войск, чтобы пресекать любые попытки противника наносить удары по нашим городам, по нашему государству, по нашим людям", – считает генерал.

Напомним, как рассказывал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, Россия может пойти в масштабное наступление в Украине, если украинская сторона нарушит перемирие на Донбассе. Он предвидел, что в ход пойдет российская авиация и тяжелые ракетные системы, что позволит захватить Украину.
россия, Донбасс, авиация, генерал, конфликт

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