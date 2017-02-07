Украинский суд отпустил на волю боевика

Сегодня, 16:56

Мужчина решил вернуться к мирной жизни

Суд отпустил на волю боевика. Фото: AFP
Суд отпустил на волю боевика. Фото: AFP

Украинский суд освободил от уголовной ответственности боевика. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, житель Луганской области в 2014 году непродолжительное время состоял в рядах так называемой "ЛНР".

"Поняв ошибочность своего выбора, он добровольно покинул ряды боевиков. Из-за страха быть наказанным, мужчина скрывался на временно оккупированной территории. Узнав о программе "Тебя ждут дома", он решил присоединиться к ней и добровольно сообщил правоохранительным органам о всех обстоятельствах своей деятельности", – пояснили в СБУ.

После изучения материалов было установлено, что бывший боевик не брал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений. Житель Луганской области также призвал всех боевиков возвращаться к своим семьям.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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