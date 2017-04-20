Украинский военный перешел на сторону боевиков

В Донецкой области к шести годам тюрьмы приговорили бывшего украинского военного. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, мужчина был призван в ряды ВСУ в звании лейтенанта три года назад. Спустя некоторое время боец самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от дальнейшей службы. Затем дезертир добровольно вступил в ряды самопровозглашенной "ДНР", где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу.

"Используя позывной "Одесса", он служил на должностях водителя-электрика и радиотелефониста. Преступная деятельность мужчины была прекращена сотрудниками СБУ после задержания на КПВВ "Георгиевка". При досмотре у него нашли два военных билета – ВСУ и "ДНР", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.