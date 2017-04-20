Украинский военный перешел на сторону боевиков

Сегодня, 15:25

Предателю не удалось уйти от спецслужб и правосудия

На Донбассе осудили предателя. Фото: AFP
На Донбассе осудили предателя. Фото: AFP

В Донецкой области к шести годам тюрьмы приговорили бывшего украинского военного. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, мужчина был призван в ряды ВСУ  в звании лейтенанта три года назад. Спустя некоторое время боец самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от дальнейшей службы. Затем дезертир добровольно вступил в ряды самопровозглашенной "ДНР", где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу.

"Используя позывной "Одесса", он служил на должностях водителя-электрика и радиотелефониста. Преступная деятельность мужчины была прекращена сотрудниками СБУ после задержания на КПВВ "Георгиевка". При досмотре у него нашли два военных билета – ВСУ и "ДНР", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.
оружие, Донбасс, боевики, дезертир, военный, ДНР, обвиняемый
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Украинский военный перешел на сторону боевиков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

У Путина ответили на сообщения, что РФ намерена отделить Донбасс от Украины

Сегодня, 13:10

Песков напомнил, что Путин и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики

Политика

Петр Порошенко. Фото: Администрация президента

На Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт - Порошенко

Сегодня, 12:45

Президент сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены

Донбасс

Боевые действия продолжаются. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 20 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:33

Украинские морпехи попали под огонь БМП противника

Политика

Изабель Дюмон. Фото: volyn.com.ua

Дюмон рассказала о судьбе "нормандского формата" после выборов во Франции

Сегодня, 11:59

По словам посла, Франция готова поддерживать Украину по выходу из этого кризиса

Донбасс

Среди боевиков процветают поборы. Фото: AFP

На Донбассе боевиков заставили попрощаться с деньгами

Сегодня, 11:28

Ремонт пришлось оплачивать из собственного кармана

Донбасс

Мужчину будут судить за участие в незаконном формировании боевиков. Фото: AFP

Житель Запорожья стал "легионером" боевиков

Сегодня, 11:05

Молодой человек в октябре 2014 года вступил в незаконное формирование "Легион" самопровозглашенной "ДНР"

Донбасс

Танк Т-90А. Фото: mil.ru

Bellingcat обнаружили самый мощный российский танк на Донбассе

Сегодня, 10:14

Т-90А применялись оккупантами в 2014 году во время иловайских событий, отмечают эксперты

Политика

Я убеждена, что украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз с июня

Интервью с евродепутатом Ребеккой Хармс: Украине нужен мир, но Россия заинтересована в разжигании войны

Сегодня, 07:51

Депутат Европарламента, которая часто бывает на Донбассе, рассказала, как заставить Россию выполнять Минские соглашения и почему немцам стоит прекратить сотрудничать с Россией по "Северному потоку-2"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования