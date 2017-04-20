Украинский военный перешел на сторону боевиков
Предателю не удалось уйти от спецслужб и правосудия
В Донецкой области к шести годам тюрьмы приговорили бывшего украинского военного. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным ведомства, мужчина был призван в ряды ВСУ в звании лейтенанта три года назад. Спустя некоторое время боец самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от дальнейшей службы. Затем дезертир добровольно вступил в ряды самопровозглашенной "ДНР", где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу.
"Используя позывной "Одесса", он служил на должностях водителя-электрика и радиотелефониста. Преступная деятельность мужчины была прекращена сотрудниками СБУ после задержания на КПВВ "Георгиевка". При досмотре у него нашли два военных билета – ВСУ и "ДНР", – пояснили в прокуратуре.
Напомним, за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.
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