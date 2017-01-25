Украинско-российский скандал с грузинским бойцом набирает обороты

Граждане Грузии, участвующие в боевых действиях на Донбассе, заявили о готовности покинуть Украину в связи с арестом Гии Церцвадзе, который по запросу России провели в Киеве. Об этом сообщает командир "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили.

"Если бойца Гию Церцвадзе передадут России, Грузинский Легион покинет Украину в знак протеста!", — написал он в Фейсбук.

Напомним, доброволец Гии Церцвадзе был арестован 15 января в аэропорту "Киев" на основании запроса из России по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Сейчас прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии Гии Церцвадзе в составе добровольческих сил и в случае ее подтверждения не выдаст его России. Соломенский районный суд г. Киева применил временный арест сроком на 40 суток в отношении Церцвадзе.

В ходе судебного заседания адвокат задержанного сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.

"Заметим, что существует устоявшаяся практика невыдачи другой стране граждан, если это может грозить их жизни и здоровью. В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, стране-агрессору будет отказано в выдаче этого лица", – пояснили в прокуратуре.

В свою очередь российские СМИ сегодня заявили, что Киев готов отказать в выдаче наемника из Грузии, разыскиваемого в РФ за убийство. "Грузинский легион" передаст Киеву письменное подтверждение участия Георгия Церцвадзе в боях на востоке Украины на стороне силовиков, и после этого власти Украины его отпустят. Такое сообщение в эфире телекомпании "Рустави 2" сделал командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.