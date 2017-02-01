Украинского военного под Авдеевкой спасло чудо

В Авдеевской промзоне украинский военный сохранил жизнь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач госпиталя им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Двічі не вмирають" – написано на медальоне Андрея, который наверняка спас ему жизнь. Вдавление от осколка видно невооруженным глазом", – пояснил Рыженко.

По его словам, в госпиталь боец поступил с минно-взрывным переломом бедра и оторванными пальцами.

Напомним, Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.