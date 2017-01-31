"Укрзализныця" подсчитала убытки от блокады железной дороги на Донбассе

Сегодня, 17:48

Отмечается также, что участники блокады повредили пути, вырезав 1 м рельсов

фото telegraf.com.ua
фото telegraf.com.ua

Движение поездов на перегоне Шипилово – Светланово в Луганской области остается заблокировано с 25 января 2017 года. Участники блокады повредили пути, вырезав 1 м рельсов. Убытки от блокировки перевозочного процесса и повреждения железнодорожного имущества "Укрзализныця" оценивает в 2,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Этим участком ежесуточно перевозилось около 6 тыс. тонн грузов, из которых около 4 тыс. тонн угля. Нынешняя ситуация на перегоне Шипилово – Светланово делает невозможным обеспечение энергетическим углем энергогенерирующих компаний Украины и наносит ущерб ПАО "Укрзализныця" из-за повреждения имущества и необеспечение перевозочного процесса", – отмечают в "Укрзализныци".

Напомним, железная дорога в Луганской области была заблокирована 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами.

Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты, по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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