Умер преждевременно: в штабе АТО прокомментировали уничтожение "Гиви"

Сегодня, 22:31

Как подчеркнул Матюхин, вопрос лишь времени, когда оставшихся лидеров террористов постигнет участь Гиви

В &quot;ДНР&quot; сообщили об уничтожении главаря &quot;батальона &quot;Сомали&quot; &quot;Гиви&quot;, фото vesti-ukr.com
В "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви", фото vesti-ukr.com

Главарь бандформирования "ДНР" "Сомали" Михаил Толстых (Гиви) умер преждевременно, ведь он должен был представать перед судом и отвечать по всей строгости закона за содеянное.

Такое мнение высказал спикер штаба АТО Леонид Матюхин, пишет Обозреватель.

"Касаемо Гиви, почему он умер? Информация у нас будет еще подтверждаться… Радоваться этому или нет, каждый принимает решение для себя. Понимаю, что, по нашим правилам, нельзя радоваться смерти какого бы то ни было человека. Я не могу на это смотреть позитивно. Потому что прекрасно понимаю: имеет ли право этот человек на такую легкую смерть после всего, что он сделал? Я не являюсь кровожадным, но считаю, что такие люди, как этот преступник, должны отвечать перед судом. Перед судом они должны посмотреть в глаза матерей, над чьими детьми издеваются", – отметил он.

Как подчеркнул Матюхин, вопрос лишь времени, когда оставшихся лидеров террористов постигнет участь Гиви.

"Все понимают, кто зачищает. Самая большая опасность, после того, как исчезают Гиви, то вопрос лишь, когда ликвидируют оставшихся. Дело в том, что хозяева будут ставить на их места людей, которые им полностью подконтрольны. Эти были обычными бандитами, делили сферы влияния, кто будет откуда брать деньги, а тех, кого поставят после них, они будут полностью подконтрольны хозяевам нашего соседнего государства, но не думаю, что ситуация улучшится. Просто знаете, те ребята, которые надевают камуфляж, пригодны для военной службы, а придут люди в галстуках", – подытожил он.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви".

По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".
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