Урожайная неделя на Донбассе: задержали 24 боевика

Кроме того, полиция пресекла шесть попыток вывоза оружия, боеприпасов и 11 – наркотиков

За прошедшую неделю на блокпостах в Донецкой области были задержаны 24 боевика так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

"Задержаны 24 лица, принимавших непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях, и еще столько же, поддерживающих тесную связь с боевиками", – говорится в сообщении.

По данным полиции, за семь дней через блокпосты прошли более 2,5 тысячи грузовиков и 23 тысячи легковушек. По базам МВД проверено более 43 тысяч граждан.

Полиция выявила шесть попыток провоза оружия, боеприпасов и 11 – наркотиков.

Как сообщалось, на днях девушка-офицер задержала сбежавшего в Мариуполь боевика.