Урожайная неделя на Донбассе: задержали 24 боевика
Кроме того, полиция пресекла шесть попыток вывоза оружия, боеприпасов и 11 – наркотиков
За прошедшую неделю на блокпостах в Донецкой области были задержаны 24 боевика так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
"Задержаны 24 лица, принимавших непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях, и еще столько же, поддерживающих тесную связь с боевиками", – говорится в сообщении.
По данным полиции, за семь дней через блокпосты прошли более 2,5 тысячи грузовиков и 23 тысячи легковушек. По базам МВД проверено более 43 тысяч граждан.
Полиция выявила шесть попыток провоза оружия, боеприпасов и 11 – наркотиков.
Как сообщалось, на днях девушка-офицер задержала сбежавшего в Мариуполь боевика.
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