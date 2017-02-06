В Авдеевке 6 февраля откроют все школы

Сегодня, 01:45

Также он сообщил, что в город приезжала и. о. министра здравоохранения Супрун

Павел Жебривский, фото Обозреватель
Павел Жебривский, фото Обозреватель

В Авдеевке в понедельник откроют все школы. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу", – написал Жебривский.

Также глава Донецкой ВГА сообщил, что в Авдеевку приехала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая высоко оценила работу городской больницу в таких непростых условиях.

"Сегодня к нам в Авдеевку приезжала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Министр высоко оценила работу больницы в Авдеевке и отметила, что на примере организации работы медиков в Авдеевке в министерстве разработают алгоритм действий для других городов Украины. Особенно для прифронтовых территорий. Госпожа Супрун сказала, что будет способствовать, чтобы привлечь помощь украинской диаспоры для развития больницы Авдеевки", – пишет Жебривский.

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.

В пятницу спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.
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