В Авдеевке боевики пытались устроить гуманитарную катастрофу – Тука

С 29 января в Авдеевке идут бои, и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что боевики пытались загнать город в гуманитарную катастрофу.

"Мне кажется, что это скорее всего была сначала чисто военная попытка отразить наши позиции, которые мы недавно заняли в Авдеевке и которые очень важны с точки зрения стратегического местонахождения", – прокомментировал замминистра по вопросам ВОТ, передает телеканал "112 Украина".

"Постепенно видя, что не удается отбить эти территории исключительно использующимися для этого средствами, я предполагаю, была попытка, загнав Украину в тяжелую гуманитарную ситуацию, вызвать инициативу украинской стороны пойти на уступки, на какие-то переговоры и самостоятельно, добровольно освободить промку", – сообщил Тука, добавив, что, по его мнению, именно в этом была цель боевиков.

Также Георгий Тука прокомментировал заявление посла Германии относительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до выведения оттуда российских военных подразделений:

"Я оцениваю такое заявление как ошибочное. Это была ошибка", – прокомментировал Тука.



