В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

В Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение, об этом в социальной сети сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул Жебривский.

Как сообщалось ранее, из-за непрекращающихся обстрелов сегодня вечером было обесточено градообразующее предприятие – Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ).

Город остался полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

"Ситуация критическая, за окном не перестают стрелять. Единственное, что радует, хотя бы город не обстреливают. Воды нет, света нет, тепла нет. Хотя бы где-то установили генераторы, чтобы можно было зарядить банально телефоны", – отмечает местный житель.

Напомним, из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы.