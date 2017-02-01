В Авдеевке поднимается мобильная связь

Сегодня, 11:50

В городе работает только одна базовая станция сотовой связи, сеть перегружена, при этом подвозятся генераторы для запуска остальных станций

Вышка мобильной связи. Фото: из открытых источников
Вышка мобильной связи. Фото: из открытых источников

В Авдеевке из-а повреждения коммуникаций в ходе интенсивных обстрелов со стороно боевиков не работала мобильная связь, однако сегодня, 1 февраля, связь начала восстанавливаться.

Как сообщили в "Киевстаре", в городе обеспечивает связь только одна базовая станция (БС), подключенная к дизель-генератору. "БС перегружена, но у людей хоть есть возможность звонить", – отметили у оператора.

БС охватывает всю территорию Авдеевского коксохимического завода, поставляющего тепло в дома жителей города, а также городскую промзону, однако в сам город станция "добивает" лишь частично. "Наши сотрудники пытаются "запустить" другие БС путем доставки туда дизель-генераторов. Но в сложившейся в Авдеевке ситуации это сложно, так как действуют ограничения, накладываемые военными", – рассказали в "Киевстаре".

Кроме того, работы по восстановлению покрытия мобильной связи в Авдеевке ведет и Vodafone – к базовым станциям везут генераторы для из запуска.

Напомним, с 29 января вокруг Авдеевки (Донецкая обл.) не прекращаются ожесточенные бои – незаконные вооруженные формирования штурмуют позиции Вооруженных Сил Украины и обстреливалют Авдеевку из различных артиллерийских систем, танков и реактивных систем залпового огня.

Тем временем, из-за повреждения линий электропередачи город рискует оказаться не только без света и водоснабжения, но и без тепла – а в данном регионе температура воздуха держится на уровне 15-20 градусов ниже нуля.
Донбасс, мобильная связь, температура воздуха, дома, киевстар, без света, позиции, авдеевка, повреждения, Vodafone, генераторы
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В Авдеевке поднимается мобильная связь". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Активность боевиков в районе Авдеевки спадает. Фото: Facebook

Минобороны: Обстрелов Авдеевки стало меньше

Сегодня, 11:45

Боевики стали меньше использовать артиллерию и переключились на стрелковое оружие, отметил замминистра обороны

Донбасс

Владимир Омелян. Фото: архив

В Мининфраструктуры рассказали о готовности обеспечить эвакуацию Авдеевки

Сегодня, 11:27

Ведомство создало собственный штаб и находится в полной координации с другими органами власти по Авдеевке

Донбасс

Медальон остановил полет осколка. Фото: AFP

Украинского военного под Авдеевкой спасло чудо

Сегодня, 11:16

Нательный медальон остановил полет осколка

Мир

Канада обеспокоена ситуацией на Донбассе. Фото: globallookpress.com

РФ руководит боевиками: МИД Канады отреагировал на ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 11:13

Обстрелы Авдеевки провоцируют гуманитарный кризис в городе, отмечают канадские дипломаты

Донбасс

Авдеевка. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Боевики обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой из тяжелого вооружения

Сегодня, 11:06

Незаконные вооруженные формирования применяют крупнокалиберную артиллерию и РЗСО, которые запрещены Минскими соглашениями

Донбасс

Из Авдеевки начали эвакуировать людей

Сегодня, 11:02

Первые автобусы из города выедут сегодня

Донбасс

Фото: AFP

Боевики обстреляли школу в Луганской области

Сегодня, 11:01

В полиции сообщают, что вследствие обстрелов поселка Врубовка разрушены частные дома и здания школы

Политика

Заседание в Минске. фото: tut.by

В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы

Сегодня, 10:53

Главным вопросом подгруппы по безопасности будет эскалация боевых действий в районе Авдеевки на Донбассе

Донбасс

Все необходимое для бойцов есть. Фото: newsonline24.com.ua

Бои под Авдеевкой: врач рассказал о состоянии раненых бойцов

Сегодня, 10:44

Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе

Мир

В сети появилось видео похорон экс-главаря "ЛНР" Болотова

Сегодня, 10:42

Проститься с боевиков пришли более 100 человек 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования