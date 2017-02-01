В Авдеевке поднимается мобильная связь

В городе работает только одна базовая станция сотовой связи, сеть перегружена, при этом подвозятся генераторы для запуска остальных станций

В Авдеевке из-а повреждения коммуникаций в ходе интенсивных обстрелов со стороно боевиков не работала мобильная связь, однако сегодня, 1 февраля, связь начала восстанавливаться.

Как сообщили в "Киевстаре", в городе обеспечивает связь только одна базовая станция (БС), подключенная к дизель-генератору. "БС перегружена, но у людей хоть есть возможность звонить", – отметили у оператора.

БС охватывает всю территорию Авдеевского коксохимического завода, поставляющего тепло в дома жителей города, а также городскую промзону, однако в сам город станция "добивает" лишь частично. "Наши сотрудники пытаются "запустить" другие БС путем доставки туда дизель-генераторов. Но в сложившейся в Авдеевке ситуации это сложно, так как действуют ограничения, накладываемые военными", – рассказали в "Киевстаре".

Кроме того, работы по восстановлению покрытия мобильной связи в Авдеевке ведет и Vodafone – к базовым станциям везут генераторы для из запуска.

Напомним, с 29 января вокруг Авдеевки (Донецкая обл.) не прекращаются ожесточенные бои – незаконные вооруженные формирования штурмуют позиции Вооруженных Сил Украины и обстреливалют Авдеевку из различных артиллерийских систем, танков и реактивных систем залпового огня.

Тем временем, из-за повреждения линий электропередачи город рискует оказаться не только без света и водоснабжения, но и без тепла – а в данном регионе температура воздуха держится на уровне 15-20 градусов ниже нуля.