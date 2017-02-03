В Авдеевке ранен фоторепортер из Великобритании – врач

Сегодня, 10:45

Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза и слепое непроникающее ранение грудной клетки

Авдеевка, фото facebook.com/Bogdan Taranin
Авдеевка, фото facebook.com/Bogdan Taranin

В результате обстрелов Авдеевки пострадал 33-летний фоторепортер из Великобритании.

Этой ночью его реанимобилем доставили в Днепр. Об этом на своей странице Facebook сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова по неотложной помощи Александр Толубаев.

"Ранен в Украине. Крис, 33 года. Фоторепортер из Великобритании. Доставлен ночью реанимобилем. Ранение получил в Авдеевке. Находился возле окна во время минометного обстрела. Множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза. Слепое непроникающее ранение грудной клетки. Обследовали в приемном отделении больницы им. Мечникова. Отдали офтальмологам", – написал он.

Как отмечает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, фотограф Крис вместе с переводчиком, жителем Днепра, приехал снять репортаж о событиях в Авдеевке. Он находился в пятиэтажном жилом доме, когда прогремел взрыв.

"5-ти этажный дом, взрыв, ударная волна выбила стекла окон, оконные рамы полетели в квартиру, смело все, людей сбило с ног, хозяйка в это время была на кухне, готовила чай угостить гостей... Женщина умерла в Авдеевской больнице, Криса наша скорая медицины катастроф, раненый глаз. Один глаз под угрозой потери. Я не знаю, успел ли он сделать последнее фото этой женщины", – рассказала в Facebook Татьяна Губа.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

Вчера боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке. В результате обстрела два человек убиты, еще два были ранены.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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