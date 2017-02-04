В Авдеевке снаряд боевиков попал в квартиру с матерью и пятью детьми

Сегодня, 00:59

Вечером боевики обстреляли старую часть Авдеевки

Вячеслав Аброськин, фото Хвиля
Вячеслав Аброськин, фото Хвиля

Боевики обстреляли старую часть города Авдеевки. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом №73 по ул. Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше", – написал он.

По словам Аброськина, все жители остались живы, вызвали на помощь сотрудников полиции.

Напомним, в районе Авдеевки уже щестой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
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"Сегодня"

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