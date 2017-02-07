В Авдеевке сохраняется напряженная обстановка: боевики применили танки

Сегодня, 13:32

Противник устраивает многочасовые обстрелы города

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: AFP

В Авдеевке сохраняется напряженной обстановка. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, за минувшие сутки обстрелы противника продолжались, с перерывами, порядка 12 часов.

"Абсолютная тишина в Авдеевке сохранялась только с 9 утра и до 15.00. До и после этого силы оккупанта активно применяли минометы. После обеда враг открывал огонь из 152-мм орудий, а после захода солнца совершил более 20 выстрелов из танков", – рассказал Мотузяник.

Кроме того, на флангах Авдеевки днем активно действовали снайперы противника, а вечером боевики провели минометные обстрелы местных украинских позиций.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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