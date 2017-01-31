В Авдеевке сотни людей согреваются в палатках (фото)

Сегодня, 16:46

Половина нуждающихся в тепле – дети и пожилые люди


Люди согреваются в палатках. Фото: ГСЧС

Люди согреваются в палатках. Фото: ГСЧС

Люди согреваются в палатках. Фото: ГСЧС

На территории Авдеевки в данный момент действуют семь мобильных пунктов обогрева, для обслуживания которых задействовано 25 человек личного состава. Об этом сообщает ГСЧС.

"Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками и подключены к генератору, в них можно согреться, получить горячий чай, еду и зарядить мобильные телефоны. По состоянию на 15:40 в мобильные пункты обогрева обратилось 400 человек, из них 134 – пожилого возраста и 76 детей", – пояснили в ведомстве.

Наряду с мобильными пунктами обогрева в городе также работают три полевые кухни.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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