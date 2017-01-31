В Авдеевке вновь льется кровь мирных жителей

Сегодня, 09:48

Противник обстрелял город в утренние часы

Боевики вновь обстреляли мирных жителей. Фото: grim.com.ru
Боевики вновь обстреляли мирных жителей. Фото: grim.com.ru

Боевики самопровозглашенной "ДНР" не прекращают обстреливать Авдеевку. Как рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, очередной удар противник нанес сегодня в 5 утра.

"В результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения мужчина 1975 года рождения. Доставлен в больницу", – пояснил Аброськин.

Напомним, вчера в Авдеевке в результате обстрелов были ранены три мирных жителя. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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