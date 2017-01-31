В Авдеевке вновь льется кровь мирных жителей
Противник обстрелял город в утренние часы
Боевики самопровозглашенной "ДНР" не прекращают обстреливать Авдеевку. Как рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, очередной удар противник нанес сегодня в 5 утра.
"В результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения мужчина 1975 года рождения. Доставлен в больницу", – пояснил Аброськин.
Напомним, вчера в Авдеевке в результате обстрелов были ранены три мирных жителя.
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