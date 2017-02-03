В Авдеевку прибыл новый отряд полиции (фото,видео)

Сегодня, 20:47

Сформировано 8 групп, которые работают по городу

 


В Авдеевку прибыл новый отряд полиции, фото npu.gov.ua

В Авдеевку прибыл новый отряд полиции, фото npu.gov.ua

В Авдеевку прибыл новый отряд полиции, фото npu.gov.ua

В Авдеевку прибыл новый отряд полиции, фото npu.gov.ua

В Авдеевку прибыл новый отряд полиции, фото npu.gov.ua

В Авдеевку прибыл новый отряд полиции, фото npu.gov.ua

 


На смену спецгруппе полицейских, которая круглосуточно работала в Авдеевке, прибыл новый отряд.

Сейчас сотрудники полиции обходят пострадавшие улицы, говорится в сообщении НП.

Сформировано 8 групп, которые работают по городу. Их задача – задокументировать все повреждения, выяснить, нет ли больше пострадавших и оказать помощь тем, кому она нужна.

Полицейские патрули круглосуточно объезжают Авдеевку. Кроме охраны правопорядка, правоохранители выявляют людей, нуждающихся в социальной помощи. Сейчас среди таких – 464, из них 145 детей, 32 человека с ограниченными возможностями, 284 человека преклонного возраста.

Бесперебойно работает линия 102. Всего с момента обострения боевых действий, 29 января, от людей в колл-центр поступило 92 сообщения, из них более половины связаны с последствиями обстрелов террористов.

Кроме того, в Авдеевке установлены две палатки полиции, где граждане могут получить любую помощь – согреться, выпить чаю и зарядить телефоны.

Напомним, 2 февраля около 22:00 террористы целенаправленно ударили по центру Авдеевки из "Градов" – туда, где располагался пункт гуманитарной помощи. Среди пострадавших – сотрудники ГСЧС, которые сопровождали гуманитарный груз. В машине было 4 человека, из них женщина, только двум из них удалось спастись – они в момент взрыва находились в палатке.

В поле реактивная артиллерия сделала дыры в рост человека, а в городе такие снаряды уничтожают дома, убивают и калечат людей. Без крыши над головой в мороз остались жители более 20 улиц.
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"Сегодня"

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