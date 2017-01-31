В Авдеевку привезут помощь от Красного Креста

Ситуация в городе остается напряженой, заявляют в ВСУ

В Авдеевку прибудет гуманитарная помощь от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом cообщил представитель управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Владимир Лямзин, передае ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, организована связь с МККК по предоставлению гуманитарной помощи для обогрева.

"Речь идет о теплых вещах, и в ближайшее время это все будет доставлено в Авдеевку", – сказал Лямзин в эфире радио "Армия FM".

По его словам, ситуация в городе остается напряженной.

Напомним, из-за боев Авдеевка осталась без света, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Температура в жилых домах продолжает снижаться, а жители Авдеевки готовы бежать из города.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В городе работает 11 пунктов обогрева. Обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя в системе теплоснабжения города (40 градусов). В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.