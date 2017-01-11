В Авдеевской промзоне боевики шесть часов обстреливали военных (видео)
События на ТК Украина
На позиции военных ежедневно прилетает по несколько десятков мин
Один военный ранен сегодня на передовой. Об этом вечером сообщили в штабе боевой операции. Обстрелов насчитали больше двух десятков. В Донецкой области в ход шли минометы, гранатометы и пулеметы.
Шесть часов – почти непрерывно – были под огнем армейцы в Авдеевской промзоне. Боевики стреляли из тяжелого оружия.
Ближе к полуночи украинским бойцам удалось остановить противника ответным огнем.
"Я здесь как будто недолго, то мне вчера было жарче. Настрелялся, как будто 100 килограмм сбросил", – сказал Дмитрий, боец ВСУ.
Днем в промзоне относительно спокойно. Боевики проверяют бдительность военных лишь редкими выстрелами, но армейцы говорят – это ненадолго.
Днем боевики обстреливают украинские позиции из стрелкового оружия, но с наступлением темноты в ход идут запрещенные Минскими договоренностями 120-е минометы.
Канонаду слышат и жители Авдеевки. В самом же городе спокойно.
"Они только с расстояния слышат разрывы. Уже по городу, сколько мы здесь находимся… по городу не одна мина, не один снаряд не прилетели", – добавил Александр Самарский, замполит 72-й бригады.
А вот на позиции военных ежедневно прилетает по несколько десятков мин.
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