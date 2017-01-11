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В Авдеевской промзоне боевики шесть часов обстреливали военных (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/4_main.1484158861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/4_tn.1484158861.jpg Донбасс На позиции военных ежедневно прилетает по несколько десятков мин

В Авдеевской промзоне боевики шесть часов обстреливали военных (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:19

На позиции военных ежедневно прилетает по несколько десятков мин


Один военный ранен сегодня на передовой. Об этом вечером сообщили в штабе боевой операции. Обстрелов насчитали больше двух десятков. В Донецкой области в ход шли минометы, гранатометы и пулеметы.

Шесть часов – почти непрерывно – были под огнем армейцы в Авдеевской промзоне. Боевики стреляли из тяжелого оружия.

Ближе к полуночи украинским бойцам удалось остановить противника ответным огнем.

"Я здесь как будто недолго, то мне вчера было жарче. Настрелялся, как будто 100 килограмм сбросил", – сказал Дмитрий, боец ВСУ.

Днем в промзоне относительно спокойно. Боевики проверяют бдительность военных лишь редкими выстрелами, но армейцы говорят – это ненадолго.

Днем боевики обстреливают украинские позиции из стрелкового оружия, но с наступлением темноты в ход идут запрещенные Минскими договоренностями 120-е минометы.

Канонаду слышат и жители Авдеевки. В самом же городе  спокойно.

"Они только с расстояния слышат разрывы. Уже по городу, сколько мы здесь находимся… по городу не одна мина, не один снаряд не прилетели", – добавил Александр Самарский, замполит 72-й бригады.

А вот на позиции военных ежедневно прилетает по несколько десятков мин.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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