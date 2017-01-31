В Австрии началось заседание ОБСЕ по преступлениям РФ в Авдеевке

Сегодня, 18:12

Дипломат призвала европейских партнеров усилить давление на Россию из-за ее действия на Донбассе

Марьяна Беца. Фото: qha.com.ua
Марьяна Беца. Фото: qha.com.ua

Постоянный совет ОБСЕ в Вене начал заседание из-за обострения ситуации на Донбассе в районе авдеевской промзоны, а также из-за гуманитарной катастрофы в самом городе из-за обстрелов российскими военными. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Началось срочное заседание ОБСЕ по преступлениям российской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ", – написала Беца.

Ранее она отмечала, что председатель ОБСЕ Себастьян Курц осудил действия РФ в Авдеевке. "У нас уже есть реакция от Австрии. Курц осудил эскалацию насилия на Донбассе. Также есть заявление генсекретаря ОБСЕ".

В свою очередь постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке в связи с обстрелами.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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