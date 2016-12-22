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В Бахмуте открылся новый сервисный центр МВД http://www.segodnya.ua/img/article/7821/52_main.1482422934.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/52_tn.1482422934.jpg Донбасс Все новые центры оснащены электронной очередью, здесь работают камеры видеонаблюдения, специальный планшет для оценки качества предоставления услуг

В Бахмуте открылся новый сервисный центр МВД

Сегодня, 18:06

Все новые центры оснащены электронной очередью, здесь работают камеры видеонаблюдения, специальный планшет для оценки качества предоставления услуг

В полиции продолжают ликвидировать устаревшие МРЭО. Фото: hsc.gov.ua
В полиции продолжают ликвидировать устаревшие МРЭО. Фото: hsc.gov.ua

Сегодня в Украине открылся уже одиннадцатый сервисный центр МВД. Так в полиции продолжают ликвидировать устаревшие МРЭО.

Он будет работать в городе Бахмут (Донецкая область) без обеденного перерыва со вторника по субботу, по адресу: улица Юбилейная, 41.

Непрерывную работу центра обеспечивают 11 администраторов. Здесь удобно и быстро можно зарегистрировать авто, получить или заменить водительские права, а также воспользоваться другими услугами сервисных центров МВД, ознакомиться с которыми можно на сайте hsc.gov.ua.

"Мы стремимся предоставлять одинаково качественный государственный сервис по всей Украине. Осознаем, насколько важно, чтобы граждане на востоке страны получали услуги так же комфортно и спокойно. Открытое пространство, современные технологии и, самое главное, персонал, ориентированный на клиента, – это основные принципы деятельности сервисных центров МВД", – комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Все новые центры оснащены электронной очередью, здесь работают камеры видеонаблюдения, специальный планшет для оценки качества предоставления услуг и информационный киоск.

Раньше в Украине сервисные центры МВД открыли в Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Львовской, Запорожской, Харьковской, Винницкой, Киевской областях.

В Киеве новый сервисный центр МВД работает на авторынке по адресу Столичное шоссе, 104.

27 декабря центр откроют в Ровенской области, а к концу июня 2017 новые сервисные центры появятся во всех областях Украины.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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