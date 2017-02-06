В блокаде Донбасса участвуют мародеры и "крышеватели", а не ветераны – Мельничук

Поставки угля блокируют те, кто находился в тылу и занимался противоправными действиями во время войны, отметил нардеп

В блокаде ж/д путей на Донбассе принимают участие мародеры и "крышеватели", а не ветераны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях за возврат неподконтрольных территорий востока Украины. Об этом в эфире канала NewsOne заявил народный депутат Украины, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

"Людей, которые действительно принимали участие в боевых действиях, сейчас на блокаде нет. Это люди, которые находились в тылу и занимались противоправными действиями во время АТО – они занимались мародерством", – заявил депутат.

По его словам, участники блокады своими действиями добиваются установления границы с неподконтрольными территориями Луганской и Донецкой областей, где находятся украинцы, которые верят в возврат этих территорий под контроль украинских властей.

Депутат отмечает, что блокада приведет к тому, что страна покажет нежелание возвращать утерянные территории, работающие предприятия там закроются, а люди потеряют работу. Тогда, как считает Мельничук, у местного населения, которое потеряет единственную возможность зарабатывать деньги на предприятиях, перерегистрированных на территории Украины, не будет иного пути как пополнить ряды бандитских формирований т.н. "ЛНР" и "ДНР".

"Именно это (блокада – ред.) играет на руку России. Особенно, с учетом того, что сейчас на фронте сильное обострение", – добавил Мельничук, отметив, что таким образом участники и организаторы блокады настраивают украинцев на войну против самих себя.

По мнению депутата, реальная цель блокады – это пиар акция отдельных политических партий, которые также запускают фейковую информацию относительно перемещения через линию разграничения контрабандных товаров – оружия, сигарет и др.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.