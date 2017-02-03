В больницах "ДНР" ищут места для сотен раненых боевиков

Руководство самопровозглашенной "ДНР" сообщило представителям медицинских заведений о дальнейшем обострении ситуации на линии фронта и введении в связи с этим дополнительных дежурств. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

Кроме того, отмечают эксперты, в местных больницах ускорен процесс выписки пациентов из числа гражданского населения с целью освобождения койко-мест для раненых боевиков.

"В Донецкой областной травматологической больнице для них зарезервировано 200 мест, более 100 из них – уже заняты", – рассказали в ИС.

Напомним, в четверг, 2 февраля, боевики устроили массированный обстрел Марьинки.