В больнице скончался раненый под обстрелом парень из Авдеевки

Сегодня, 12:05

Медики оказались бессильны: три месяца комы и страшное "количество металла в голове"

Молодой человек поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: otravleniya.ru
Молодой человек поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: otravleniya.ru

В Днепре в областной больнице им. Мечникова умер 27-летний Артем Чураков, который получил ранения 13 мая, во время артобстрела жилых кварталов Авдеевки. Тогда погибли четверо мирных жителей.

Артем – сын погибшей в тот день Елены Аслановой и старший брат семилетней Жени, которая стала сиротой. Силами санавиацации молодой мужчина был доставлен в Днепр, в больницу им. Мечникова. Как сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, опытные врачи были шокированы травмами парня.

"Такого количества металла в голове они не видели еще никогда, – написал Евгений Каплин. — Парень был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи более трех месяцев боролись за жизнь Артема. Через некоторое время, он пошел на поправку, встретил в палате свои 27 лет. И вот сегодня (25 августа. – ред.) его не стало".

Напомним, 13 мая прилета 122-х миллиметрового снаряда в дом № 53 по улице Пионерской (Сапронова) погибли четверо мирных жителей – Мария Дикая, Елена Асланова, Ольга Курочкина и Олег Борисенко. Двое детей – 7-летняя Женя и 4-летняя Саша остались сиротами, родители погибли у них на глазах. Сиротой остался и 19-летний сын Ольги и Олега.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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