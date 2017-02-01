В центре Луганска прогремел взрыв (фото,видео)

Сегодня, 11:34

Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов, а также учеников расположенной рядом школы


Видео: Сергей Вандерлей

Сегодня, 1 февраля, в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв.

Как сообщают местные коммунальные службы, на улице Красная Площадь, 2 загорелось подвальное помещение.

"В считанные минуты весь подъезд четырехэтажного дома окутала пелена едкого дыма. На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники полиции и спасатели", – говорится в сообщении.  

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Отмечается, что всех жителей близлежащих домов, а также учеников расположенной рядом школы №20, эвакуировали.

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По предварительным данным, причиной возгорания стала утечка бытового газа.

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Напомним, 29 января в городе Белозерское Донецкой области прогремел взрыв возле местного Дворца спорта на ул. Шахтерской Славы. Рядом со входом в учреждение полицейские обнаружили воронку от взрыва, вблизи которой изъяли спусковую скобу от запала и мелкие металлические фрагменты, похожие на осколки от гранаты "РГД-5.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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