В центре Луганска взорвался автомобиль (видео)
Кому принадлежит автомобиль и есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно
В субботу утром, 4 февраля, в Луганске взорвался внедорожник Toyota.
"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.
Информация о пострадавших и о том, кому принадлежал автомобиль, уточняется.
Ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе за последние сутки обострилась. По данным военных, боевики за минувшие сутки 115 раз обстреляли позиции украинских бойцов. Трое солдат погибли.
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