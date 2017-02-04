В центре Луганска взорвался автомобиль (видео)

Кому принадлежит автомобиль и есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно

В субботу утром, 4 февраля, в Луганске взорвался внедорожник Toyota.

"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.

Информация о пострадавших и о том, кому принадлежал автомобиль, уточняется.

Ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе за последние сутки обострилась. По данным военных, боевики за минувшие сутки 115 раз обстреляли позиции украинских бойцов. Трое солдат погибли.